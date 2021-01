Pourquoi la vaccination est-elle encore poussive en France ?

Hier soir, on comptait 138 351 personnes vaccinées en France. En moyenne, on est encore à un rythme de 23 000 vaccinations par jour. Ça augmente, mais c'est encore poussif. Ça coince encore et toujours dans les Ehpad. C'était la catégorie prioritaire, mais en épluchant les statistiques, les vaccinations des résidents et soignants en Ehpad représentent seulement 20% des vaccinations totales. Sommes-nous bien partis pour réaliser l'objectif d'un million de doses injectées à la fin du mois ? Peut-on rattraper nos principaux voisins d'ici-là ?