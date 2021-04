Pourquoi la vaccination s'ouvre aux plus de 55 ans ?

La vaccination est ouverte aux plus de 55 ans à partir de demain. Le gouvernement veut augmenter le nombre de vacciner. Pour Pfizer et Moderna, le délai entre première et deuxième dose passe de quatre à six semaines.

C'est un coup d'accélérateur dans la campagne vaccinale. Dès lundi, toute personne des plus de 55 ans qui le souhaite pourra se faire vacciner, mais uniquement avec AstraZeneca ou Johnson & Johnson à partir de jeudi. Le vaccin américain qui ne nécessite qu'une seule injection arrive en France avec une semaine d'avance. Deux cent mille doses sont attendues. Les sérums de Pfizer et Moderna, eux, seront accessibles au plus de 60 ans à partir de vendredi.

Le gouvernement ouvre donc la vaccination à un public plus large, avec un mois d'avance sur le calendrier initial et tente de restaurer la confiance envers AstraZeneca. "Ce vaccin est très efficace et protège contre les formes graves du Covid-19. C'est ce que nous disent toutes les autorités sanitaires ", assure Olivier Véran. Mais dans son cabinet, le médecin généraliste Hervé Boissin peine à convaincre ses patients. "Ils nous disent : je vais me faire vacciner, mais pas avec AstraZeneca. On a tellement parlé des effets secondaires. Et effectivement, il y a des effets secondaires, mais très peu", évoque-t-il.

Autre nouveauté attendue la semaine prochaine. Le délai entre deux injections pour les vaccins à ARN messager de Pfizer et Moderna va passer de 28 à 42 jours. Élargir l'espacement entre deux doses de vaccin, c'est la stratégie de la Grande-Bretagne depuis décembre dernier. Dès janvier l'OMS et la Haute autorité de santé en France avaient recommandé cette option aux gouvernements. Mais l'exécutif s'y était refusé en raison de l'absence de données suffisantes. Bref, quatre mois après, on adopte la stratégie britannique d'immuniser en masse. Cela permettra de gagner 1,8 million d'injections supplémentaires sur la seconde quinzaine du mois de mai, au moment où le gouvernement espère rouvrir les terrasses et certains lieux de culture.