Pourquoi le vaccin contre la grippe est-il fortement recommandé cet hiver ?

Pendant l'hiver 2018-2019, la grippe saisonnière a provoqué la mort de 13 000 Français et plus de 65 000 passages aux urgences. Elle a également touché six millions de personnes. Cette année 2020, plus que d'habitude, le gouvernement invite les Français à se faire vacciner contre la grippe. Bien sûr, cette immunisation ne protège pas du Covid-19, mais il pourrait soulager les services hospitaliers.



