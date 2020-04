Pourquoi les chiffres de victimes de ces derniers jours sont aussi importants ?

Sur les 1 427 nouveaux décès enregistrés en France, 607 d’entre eux étaient à l’hôpital, et 820 dans les Ehpad. Une hausse liée à un retard de saisie après ce dernier week-end. La mortalité est donc toujours très forte et pousse les médecins à rappeler qu’il ne faut surtout pas baisser la garde. Mais cette donnée n’est pour autant pas l’indicateur principal de l’évolution de l’épidémie. Les autorités de santé s’appuient sur la courbe des nouvelles admissions en réanimation.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français