Pourquoi les jeunes respectent-ils moins les gestes barrières ?

Certains ont le sentiment que leur âge les protège contre les formes graves du coronavirus. Pourtant, le virus est désormais particulièrement actif chez les personnes âgées entre 15 et 44 ans. Depuis le début de ce mois de juillet, le nombre de contaminations de cette tranche d'âge a plus que triplé. Avec l'été, sur la plage et dans les soirées, nos journalistes ont constaté que cette population jeune a tendance à oublier les gestes barrières.



