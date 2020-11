Pr Aurélien Rousseau : "Il faut casser cette dynamique épidémique"

Aurélien Rousseau, directeur général de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, était l'invité du 20 Heures de TF1 ce jeudi. Il a mis en garde : "La pression sur les hôpitaux est extrêmement forte. Nous avons besoin que nos concitoyens réalisent mieux et réalisent plus ce qui se passe. Nous avons parfois une espèce de sentiment de déni ou de relativisme sur tous les sujets. Or, tous les jours, il y a des gens qui décèdent. Mercredi, plus de 360 personnes sont décédées dans tout l'Hexagone, 75 en Île-de-France. Beaucoup de régions ont déjà connu des chiffres plus élevés que la première vague."