Pr Éric Caumes : "Pour l'instant sur le plan curatif, on n'a rien de vraiment solide"

Les recherches pour trouver un traitement contre le coronavirus se poursuivent. Interrogé sur les diverses pistes pour trouver un traitement efficace contre le virus, le professeur Éric Caumes a affirmé que "Malheureusement, on n'a pas vraiment de piste très prometteuse". Selon lui, "Il ne faut pas se fier au hasard, il faut que les Français se fient à eux-mêmes, qu'ils respectent la distanciation sociale et être dans la prévention".



