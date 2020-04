Pr François Bricaire : "Le doute doit bénéficier aux malades"

Utiliser le plasma des personnes guéries constitue-t-elle une piste prometteuse pour l'avenir dans la lutte contre le Covid-19 ? À cette question, Pr François Bricaire a répondu que "l'utilisation des sérums de convalescent qui contient une bonne quantité d'anticorps fait partie des thérapeutiques en maladies infectieuses". Et concernant la pétition signée pour accélérer l'usage de la chloroquine, il a notifié que "si la molécule, que l'on connaît bien et utilisée depuis très longtemps, peut donner un effet. Et s'il existe un doute, il doit bénéficier aux malades".



