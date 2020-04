Pr Jean-François Timsit : "Le respect du confinement est un élément fondamental"

Ces derniers jours, on a constaté le ralentissement de l'arrivée des patients dans un état grave. Interrogé à ce sujet, le professeur Timsit a indiqué qu'il observait effectivement un peu de répit dans les services d'urgence. Ce qui permet de prendre en charge les patients à l'heure actuelle avec plus de sagesse, plus de sérénité. "Le respect du confinement est un élément fondamental qu'il faut absolument poursuivre", a-t-il ajouté.



