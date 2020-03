Pr Karine Lacombe : "les personnes âgées sont les plus fragiles face au virus, il est important de les protéger"

Le gouvernement a annoncé ce samedi des mesures plus strictes afin de protéger les personnes âgées, à domicile et notamment dans les maisons de retraite. Il demande aux Ehpad un isolement individuel des pensionnaires. Les mesures barrières mises à disposition vont aussi être amplifiées pour les personnels soignants. Après avoir étudié le virus pendant des semaines, les soignants ont découvert certains symptômes qui n'avaient pas été rapportés par la Chine. Pr Karine Lacombe, infectiologue et cheffe de service hôpital Saint-Antoine (AP-HP) Paris, nous en dit plus.



