Pr Karine Lacombe : "On est optimiste d'arriver à trouver un vaccin contre le coronavirus raisonnablement vite"

Invitée de TF1 ce jeudi 19 mars 2020, le professeur Karine Lacombe est revenue sur la course au vaccin du coronavirus. Elle a affirmé que "beaucoup de temps et d'argent" ont été investis afin de produire un vaccin contre le covid-19. "On est raisonnablement optimiste d'y arriver raisonnablement vite", a-t-elle ajouté. Toutefois, elle a souligné que ce futur vaccin ne permettra pas de contenir l'épidémie actuelle. Il sera destiné aux prochaines résurgences du coronavirus.



