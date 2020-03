Pr Philippe Juvin : "La désorganisation est un des grands drames qui nous guette"

Toutes les études montrent que le jour où la Chine a confiné les citoyens de la région de Wuhan, l'épidémie s'est écrêtée pour décliner. Le Pr Philippe Juvin a affirmé que face au coronavirus, "la désorganisation est un des grands drames qui nous guette." Et d'ajouter que "nous sommes face à une crise qui n'est pas seulement sanitaire. C'est une crise de société. Il y aura un avant et un après Covid-19".



