Pr Valérie Pourcher : "Il faut que les Français puissent comprendre que ce confinement est important pour toute la Nation"

Face à l'accélération de la propagation du coronavirus, des nouvelles mesures plus strictes ont été mises en œuvre par les autorités. Mais ces nouvelles restrictions sont-elles de nature à changer les choses ou sont-elles encore insuffisantes ? Faudra-t-il tester plus de monde ? Faudra-t-il un confinement total ? Le professeur Valérie Pourcher apporte des réponses à ces questions.



