Un premier cas détecté en France : que sait-on du virus mutant ?

Le Dr Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond-Poincarré (AP-HP) de Garches (Hauts-de-Seine), précise : "On ne peut pas dire qu'il est plus dangereux. On peut dire qu'il se diffuse mieux. Et malheureusement, on peut imaginer que de façon arithmétique, on aura plus d'hospitalisation". Le vaccin actuel resterait-il efficace ? Les fabricants l'affirment et rajoutent qu'ils sont capables de produire un nouveau vaccin en seulement six semaines. L'Hexagone n'est pas le seul pays touché, l'Italie, les Pays-Bas, l'Espagne ont aussi signalé la présence de cette variante. Une souche différente circule même en Afrique du Sud.