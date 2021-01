Premières vaccinations pour les soignants de Nancy

Durant son discours de présentation des vœux pour le Nouvel an, Emmanuel Macron a annoncé que les personnels soignants de plus de 50 ans peuvent désormais se faire vacciner. À l'hôpital de Nancy (Meurthe-et-Moselle), l'application ne s'est pas fait attendre. En effet, dans ce CHRU, 2 000 doses de vaccins étaient déjà stockées dans les super-congélateurs en attente de ce feu vert du gouvernement.

Le docteur Gérard Audibert, réanimateur, a fait partie des dix premières personnes vaccinées dans ce CHRU. Il n'a eu aucune réticence et pas non plus d'effets secondaires. Selon lui, la vaccination est la seule façon de sortir du tunnel. À Nancy, les services de réanimation sont déjà saturés. Les infirmières et les médecins vaccinés devront encore attendre quinze jours pour développer les premiers anticorps. Ils seront ainsi protégés dans leur travail, à un moment où l'hôpital a particulièrement besoin d'eux.