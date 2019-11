Près d'un médecin traitant sur deux refuse de nouveaux patients

Refuser des patients chaque jour, faute de place, c'est le quotidien des secrétaires dans les cabinets médicaux en Seine-et-Marne. Une situation qui crée souvent des tensions. Les médecins généralistes constatent également que la population est vieillissante et les consultations sont de plus en plus longues. Les patients n'ont alors plus d'autres choix que de se tourner vers les services d'urgence des hôpitaux.



