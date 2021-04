Printemps : attention aux tiques !

Un rayon de soleil, des jonquilles, de l'herbe grasse et bien verte, c'est sûr, le printemps est là et les tiques aussi. Il faut donc être sur ses gardes. En général, c'est en caressant le chien qu'on sent une petite boule. Le souci avec cet acarien, c'est qu'il s'accroche aux poils et à la peau de l'animal pour enfin s'installer en y plantant sa tête et se nourrir de sang.