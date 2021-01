Prises de rendez-vous pour se faire vacciner : amélioration en vue ?

Chez les plus de 75 ans, il y a ceux qui commencent à être vaccinés et ceux qui n'arrivent pas à obtenir de rendez-vous. Depuis mercredi, une dame du Val de marne essaie en vain d'inscrire ses parents de 88 et 89 ans. "J'ai essayé par téléphone le soir, mais les lignes étaient saturées", raconte-t-elle. Et elle a aussi essayé par Internet dès mercredi. " Je n'ai pas pu y accéder. Je suis retourné jeudi matin et vendredi aussi, mais sans succès", se désole-t-elle. Dans son département, comme dans toute la région parisienne, il est désormais impossible d'obtenir une date de rendez-vous. Et impossible aussi de joindre le numéro vert mis à disposition. Une vaccination à géométrie variable.