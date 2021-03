Problème d'audition : 2 millions de personnes de moins 50 ans sont concernées en France

Pour le Dr Frédéric Morand, médecin "ORL" à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), des signes doivent alerter et inciter à consulter, quel que soit l'âge. "Il y a des gens qui ont ce qu’on appelle une surdité brusque et puis il y a ceux qui vont avoir progressivement des difficultés dans la vie de tous les jours", explique ce spécialiste. Mais il y a aussi nos modes de travail, comme les bureaux ouverts, qui peuvent être à l'origine d'une gêne.

À tout juste 16 ans, Camille doit se rendre chez un ORL. L’adolescente souffre d’une surdité à l’oreille gauche. "Le soir, quand j’allais me coucher, je m’étais ma tête sur mon oreiller pour regarder des vidéos. Je me suis rendu compte que j’avais besoin de lever légèrement la tête pour bien entendre", explique la jeune fille. Comme elle, deux millions de personnes de moins de 50 ans souffrent d’une déficience auditive.

Le télétravail est aussi un motif de consultation de plus en plus fréquent. À l'occasion de la Journée nationale de l’Audition ce mardi, une enquête de l’institut Ifop montre d'ailleurs que plus d’un tiers des personnes qui travaillent à distance ont déjà ressenti des troubles auditifs suite à l’usage d’un casque ou d’écouteurs. "La solution la plus simple est de limiter l’intensité sonore et limiter la durée de travail de l’oreille, en faisant quelques pauses", conseille le Dr Frédéric Morand.