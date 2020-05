Problèmes de peau, "orteil Covid"… quels sont les nouveaux symptômes du virus ?

La toux, l'écoulement nasal, la fièvre et la fatigue sont les symptômes fréquents du nouveau coronavirus. Ces signes qui rappellent ceux d'un syndrome grippal sont communs à de nombreux patients développant une forme bénigne de la maladie.



Il y a aussi des symptômes plus rares comme la perte du goût et de l'odorat, les troubles digestifs chez les personnes âgées et les troubles alimentaires chez les bébés. Plus récemment, les dermatologues ont aussi rapporté des cas de manifestation sur la peau. Une étude a été lancée en France pour établir ou non un lien entre les éruptions cutanées, les engelures et le Covid-19.



