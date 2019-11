Professeur André Grimaldi : "Le gouvernement voudrait qu'on ne fasse pas trop de bruit"

Le malaise dans les hôpitaux dure depuis des années. Deux principaux points l'ont déclenché : les 35 heures de travail qui ont entraîné le blocage des salaires et la variation des horaires. Et la tarification de l'activité, qui, à mesure que les activités augmentent, le tarif s'abaisse. En dix ans, les hôpitaux ont fait 7% de baisse de tarif. Aujourd'hui, on constate des lits fermés, 400 postes d'infirmières budgétées qui ne sont pas pourvues, des médecins quittant l'hôpital à cause de ces conditions, et pourtant, on ne recrute plus. "On a l'impression que le gouvernement voudrait qu'on ne fasse pas trop de bruit, mais ce n'est pas l'avertisseur d'incendie le souci, c'est l'incendie", affirme le Professeur André Grimaldi. Comment remédier à la situation ? De combien les hôpitaux auraient-ils besoin ? Quid des risques sanitaires qui s'accroissent ?



