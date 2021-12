Projet de pass vaccinal : les récalcitrants se vaccinent

Depuis quelques jours, le centre de la Croix-Rouge à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) voit arriver des personnes jusqu'ici récalcitrantes à la vaccination. Elles ont attendu près d'un an avant de se laisser convaincre. "On a pu constater que le nombre de primo-vaccinés était de plus en plus important. Il n'y a pas de profils particuliers", explique Sophie Rousseaux, directrice du centre.