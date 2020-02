Propagation du coronavirus dans l'Oise : de l'inquiétude, mais aucune panique à Crépy-en-Valois

Un professeur de collège de Crépy-en-Valois (Oise) est décédé quelques jours plus tôt des suites du coronavirus. Avant même le passage du ministère de la Santé, vendredi, la mairie a pris un arrêté d'interdiction de manifestation et de rassemblement. Une décision prise pour limiter les risques de propagation, faute d'éléments concrets transmis par les autorités. Dans cette ville où plusieurs autres habitants ont été contaminés, l'inquiétude est bien présente, sans pour autant virer à la panique.



