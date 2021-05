Purificateurs d'air dans les cinémas et restaurants : comment ça marche ?

L'Odyssée est l'une des plus anciennes salles de cinéma du monde. Elle date de 1913. Depuis l'annonce de la réouverture, c'est le branle-bas de combat en coulisses. Gaëtan Koch, le projectionniste, réapprend des gestes presque oubliés. "Dans deux jours, on sera prêt et puis, on va reprendre comme d'habitude, on va se relancer pour une nouvelle aventure", se réjouit-il.