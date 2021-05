Purificateurs d'air dans les restaurants : gadget ou arme anti-Covid ?

Cependant, cette efficacité reste limitée tant qu'elle ne répond pas à plusieurs impératifs. Les purificateurs d'air doivent tout d'abord être dotés du bon filtre (H13, H14 ou HEPA) pour aspirer l'air de la pièce et retenir les particules contaminées avant de les détruire sous 48 heures. Une étude menée par le laboratoire VirPath - structure de recherche publique spécialiste des virus rattachée à l'Inserm et au CNRS - et VirHealth - entreprise spécialiste des virucides - indique qu'ils sont fiables à plus de 99%.

Ensuite, ils doivent être adaptés au volume de l'espace : "Il faut en choisir un qui correspond bien au volume de la pièce, ou en acheter plusieurs le cas échéant, sinon leur efficacité sera réservée uniquement aux personnes à proximité", prévient le Pr Amouyel. Un purificateur d'air de 10 mètres cube n'est pas suffisant pour une pièce de plusieurs dizaines de mètres carrés. Enfin, ils doivent "se déclencher régulièrement, automatiquement, pour éviter la propagation des aérosols", poursuit-il.