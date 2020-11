Quand l’épidémie pourra-t-elle être maîtrisée ?

L'objectif pour une sortie de confinement a été fixé par le chef de l'État. Il faut atteindre 5 000 contaminations par jour. Le défi est ambitieux, car si les contaminations quotidiennes baissent, on en dénombre encore 30 000 par jour en moyenne. C'est six fois plus que l'objectif. Selon le docteur Martin Blachier, épidémiologiste et médecin de Santé publique, ces 5 000 contaminations par jour seraient atteintes mi-décembre selon leurs estimations.



Mais d'autres indicateurs sont essentiels, car le nombre de contaminations a une influence directe sur les hospitalisations et les réanimations. Le printemps dernier, nous étions passés sous la barre des 5 000 contaminations quotidiennes autour du 5 avril. Quelques jours plus tard, les courbes des admissions à l'hôpital et en réanimation s'étaient inversées. Une baisse qui avait duré plusieurs mois. Pour les spécialistes, la sortie de crise sera réelle et effective lorsque les services de réanimation pourront accueillir tous les patients, Covid ou non Covid. Cela sans avoir à pousser les murs et à déprogrammer des interventions chirurgicales, tout cela de manière durable.