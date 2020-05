Quand le coronavirus a-t-il fait son apparition dans l'Hexagone ?

Il semblerait que le coronavirus soit apparu beaucoup plus tôt dans l'Hexagone. En effet, un radiologue ayant analysé plus de 2 000 scanners thoraciques de patients soignés entre novembre et avril avance une théorie. Selon lui, au moins un des malades pris en charge le 16 novembre aurait été contaminé par le virus. Si cela était avéré, la contamination daterait de plus d'un mois avant celle de l'habitant de Seine-Saint-Denis, hospitalisé le 27 décembre à Bondy.



