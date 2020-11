Quand sera-t-il disponible et où ? Vos questions sur le vaccin contre le Covid

L'annonce du laboratoire Pfizer sur un vaccin contre le Covid-19 suscite de l'espoir et aussi beaucoup d'interrogations. Quand est-ce qu'il sera possible de se faire vacciner ? Il va encore falloir patienter. Le laboratoire doit d'abord faire valider son essai clinique par un comité indépendant et obtenir le feu vert des autorités sanitaires. En parallèle, il sera certainement testé dans l'Hexagone dans le centre de recherche Covireivac pour évaluer son efficacité sur les personnes âgées ou à risques.



Dans quel endroit peut-on se faire vacciner ? Cette question n'est pas encore tranchée. D'autant que le vaccin de Pfizer devra être conservé à moins 80°. Le vaccin, va-t-il être obligatoire ? A priori, il n'y a pas d'obligation en France. Il sera d'abord réservé aux soignants, aux personnes de plus de 65 ans et toutes celles souffrantes de maladies chroniques, surtout s'il permet d'éviter de développer des formes graves. Si le vaccin parvient carrément à bloquer l'infection, il pourrait aussi être proposé plus largement.