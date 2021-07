Brassage de population et manque d'immunité collective : les cas flambent sur le littoral

Cette flambée est particulièrement forte chez les jeunes où un relâchement du respect des gestes barrières est constaté. En Pyrénées-Orientales par exemple, le taux d'incidence pour la tranche d'âge des 20-29 ans était de 1149 cas positifs sur sept jours pour 100.000 habitants la semaine dernière. C'est quatre fois plus que le reste de la population.

"On essaie de profiter quand même et de faire la fête, on ne va pas s'arrêter pour ça", assure un jeune vacancier. Même constat pour un groupe d'amies qui profite de la plage à Argelès-sur-mer, dans les Pyrénées-Orientales : "Le masque, ils en ont marre. Sortir au restau, en boîte... on veut tout faire normalement comme avant".

Pour l'épidémiologiste Yves Buisson, cette recrudescence de cas au sein de cette tranche de la population n'est pas étonnante. "Très souvent, ils sont asymptomatiques. Donc ils ne se sentent pas infectés. Il est tout à fait normal qu'il y ait cette circulation qui s'accroît très très rapidement parce que c'est un virus extrêmement contagieux. Et on va le voir se répandre sur toutes les zones de vacances", explique le professeur et membre de l'Académie Nationale de Médecine.