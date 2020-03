Que pense la Pr Karine Lacombe de la stratégie de lutte contre le coronavirus du gouvernement ?

Le pays a déclenché le stade 3 de l'épidémie de coronavirus depuis samedi. Actuellement, le bilan s'élève à 300 cas graves. Par ailleurs, 50% des patients qui sont en réanimation ont moins de 60 ans. Les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre ce virus sont-elles suffisantes ? Est-ce dangereux d'aller voter ce dimanche ? Et surtout, qui sont les personnes qui sont les plus exposées aux risques ? La Pr Karine Lacombe a fait le point sur la situation.



