Que révèlent les chiffres sur la mortalité du coronavirus ?

À l'échelle mondiale, on compte à ce jour 4 923 morts pour plus de 130 000 cas de coronavirus. À ce stade, le taux de létalité dans le monde est de 3,7%. C'est en Chine que l'on compte le plus grand nombre de mort, suivie de l'Italie et de l'Iran. Le virus n'a quasiment fait aucun mort dans les pays nordiques, malgré plusieurs centaines de cas annoncés. Alors, pourquoi les ratios différent-ils d'un pays à l'autre ?



