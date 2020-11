De nombreux enseignants sont en grève ce mardi pour réclamer plus de moyens, plus de personnel pour faire appliquer les protocoles sanitaires. Selon les chiffres officiels, il n'y avait que 9% de grévistes dans le primaire, 10% dans le collège. Les syndicats, eux, revendiquent 45% de grévistes dans les collèges.



Mais que sait-on sur les contaminations à l'école ? L'Éducation nationale a recensé 3 528 élèves contaminés en fin de semaine dernière. Cela tient uniquement compte des cas déclarés aux établissements par les Agences régionales de santé. Santé publique France en relève 7 fois plus, 25 630, mais il s'agit de tous les Français de 0 à 19 ans, testés positifs, y compris ceux qui ne sont pas scolarisés. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une infime partie des 12 millions d'élèves entre 0,03 et 0,20%, selon les sources.



Les cas sont-ils plus nombreux depuis la rentrée ? Un graphique de l'Éducation nationale montre des chiffres plutôt stables. On note même une baisse ces dernières semaines. Le professeur Robert Cohen, pédiatre et infectiologue à l'hôpital de Créteil en Val-de-Marne, se veut donc rassurant. L'école n'est pas le principal foyer de contamination. "On a un enfant positif, 8 à 9 fois sur 10, c'est qu'il a été contaminé par un des membres de la famille, le plus souvent un parent, qui était positif avant eux", a-t-il expliqué.