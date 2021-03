Quel impact de l'accélération de la vaccination sur les chiffres ?

Pour l'instant, plus de trois millions de Français ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19. D'ici la fin du mois, ils seront neuf millions. Ainsi, six millions de nouvelles injections se feront rien qu'en mars. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement mise sur des livraisons plus nombreuses. Quatre millions de doses Pfizer sont attendues en mars. Quant au vaccin Moderna, encore rare en février, il arrivera en plus grande quantité, avec près d'un million et demi de doses.