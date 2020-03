Quelles mesures de protection à la frontière franco-italienne ?

Toute l'Italie est au ralenti jusqu'au 3 avril à cause de l'épidémie de coronavirus. Les habitants ont effectivement reçu la consigne de rester chez eux sauf obligation. Ces mesures exceptionnelles prises par le gouvernement sont plutôt bien accueillies par les Italiens, même si cela va changer leur vie quotidienne. Cependant, à la frontière franco-italienne, plus précisément à Vintimille, les rues sont loin d'être désertes et les déplacements restent libres.



