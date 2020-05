Quelles pistes pour mettre en place efficacement le déconfinement ?

La situation sanitaire sur le territoire diffère d'une région à l'autre. Le déconfinement, que le gouvernement a fixé pour le 11 mai, devient un casse-tête. Si dans certaines zones le déconfinement peut se faire plus rapidement, dans d'autres, celui-ci ne devrait pas être une priorité. Quels sont les facteurs à prendre en compte ? Quelles mesures prendre ? Quelles sont les pistes envisageables pour augmenter la réussite et la vitesse de déconfinement ? Le Dr Gérald Kierzek répond à nos questions.



