Quels masques pour sortir du confinement ?

Le gouvernement veut généraliser les masques en tissu lavables et réutilisables dès la fin du confinement. Des modèles industriels devraient également être distribués à la population, notamment aux professions les plus exposées. 170 prototypes sont déjà homologués et en cours de fabrication. Ils sont filtrants et plus efficaces que les créations maison. Devrons-nous les payer ou seront-ils donnés gratuitement ?



