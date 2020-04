Quels sont les symptômes du coronavirus ?

Depuis le début de l'épidémie, on vous parle des symptômes les plus récurrents de l'épidémie. La fièvre, les maux de tête et la toux peuvent être bénins, mais d'autres signes doivent vous alerter. Si vous êtes sujet à des douleurs thoraciques ou à une gêne respiratoire, votre cas pourrait nécessiter une hospitalisation. Il existe également d'autres symptômes moins fréquents, voire plus insolites du Covid-19. Quels sont-ils ? En moyenne, combien de temps reste-t-on malade ?