Réanimation : comment libérer des lits ?

Plus jeunes, plus graves et plus un lit disponible. À la Pitié-Salpêtrière, l’équipe de réanimation du plus grand hôpital du pays craint la saturation comme au printemps dernier. “Le nombre de patients est important et les patients sont souvent très graves", nous confie une infirmière. “On a l’impression de vivre la même vague qu’au mois de mars de l’an dernier. Au fait, elle arrive doucement mais sûrement”, rapporte une autre. Ici, le plus jeune patient pris en charge a 27 ans. La faute peut-être à des variants plus dangereux qui ont fait grimper le nombre de malades et menacent d’engorger l’hôpital. Pr Alexandre Demoule, chef du service médecine intensive réanimation dans l'établissement, affirme : “Ce qui serait absolument terrible, c’est de ne pas admettre en réanimation des patients qui ont grande chance de s’en sortir. Et c’est une possibilité à court terme si on ne trouve pas de solution”.