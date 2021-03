Reconfinement : l’Île-de-France sur la sellette

En Île-de-France, six nouvelles personnes ont été transférées par hélicoptère aujourd'hui. Parmi elles, un homme évacué vers l'hôpital de Nante. Jour après jour, de nouveaux patients continuent d'être transférés. Le désengorgement des hôpitaux se poursuit, mais certains Franciliens se préparent déjà à un nouveau confinement. "Si on nous dit que c'est le dernier confinement et qu'après on sait qu'on peut contrôler toute la situation, je pourrais le comprendre et du coup le digérer", a confié l'un d'eux.