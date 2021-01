Reconfiner les personnes âgées, la question ressurgit

Les indicateurs épidémiques se dégradent en France. 19 752 nouveaux cas le 12 janvier, 21 271 le 15, et 26 784 hier. Le taux de positivité des tests progresse lui aussi : 5,1% le 1er janvier, 6,4% le 7. Il a atteint 6,7% hier. Les entrées en réanimation, elles aussi, se remettent à augmenter. On recense en moyenne 300 entrées ces derniers jours. Au total, on compte 2 842 patients en réanimation aujourd'hui. Le plus haut depuis le 20 novembre. Voilà pourquoi l'hypothèse d'un reconfinement ciblé refait surface.