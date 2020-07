Relâchement des gestes barrières : les médecins lancent l'alerte

Le Premier ministre dit étudier sérieusement le port du masque obligatoire dans les lieux publics clos sur tout le territoire. Les commerces, les bibliothèques ou encore les lieux de culte sont concernés par cette mesure. Une quinzaine de médecins l'ont demandé ce dimanche matin dans une tribune. Ils réagissent notamment au relâchement observé ces dernières semaines. Leur but est d'éviter une deuxième vague de l'épidémie et de donner un cadre plus clair car il est actuellement difficile de s'y retrouver.



