Remèdes contre les déserts médicaux (4/4) : les infirmières en première ligne

À Aubusson, il n'y a plus que six médecins pour 3 500 habitants. Sur le terrain, les infirmières ne chôment pas. Dans leur cabinet, une secrétaire est chargée de faire le lien avec les médecins. Pour renforcer cette chaîne de soin, elles testent Paaco-Globule. Un nouveau logiciel qui leur permettra de partager des données de santé, des photos de patients avec les soignants des hôpitaux ou des cliniques alentour.



