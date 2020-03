Rémi Salomon : "Nous nous apprêtons à ouvrir 250 lits de plus, mais pour cela, nous avons impérativement besoin de personnel en plus"

Interrogé sur la situation des hôpitaux de l'AP-HP en région parisienne, le docteur Rémi Salomon explique la "situation compliquée" dans laquelle ils se trouvent à cause de l'accélération de l'afflux des patients depuis plusieurs jours. Il fait aussi savoir que "de nouveaux lits en réanimation" vont être ouverts, que "c'est une course contre la montre". Ainsi, en plus de "546 lits dédiés, qui bientôt vont être pleins", 250 de plus s'apprêtent à être ouverts.



