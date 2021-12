Rendez-vous pour la 3e dose : la course contre la montre des plus de 65 ans

Ils n'ont plus que douze jours avant que leur pass sanitaire soit désactivé. Alors, ce vendredi après-midi, les plus de 65 ans éligibles à une dose de rappel se pressent dans ce centre qui vaccine sans rendez-vous. En effet, pour les plus de 65 ans et les vaccinés avec Janssen, il y a urgence. À partir du 15 décembre, sans 3ème dose, leur pass sanitaire se désactivera automatiquement.