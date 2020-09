Renforcement des mesures restrictives à Marseille : comment réagissent les habitants ?

La métropole d'Aix-Marseille a été placée en zone d'alerte renforcée. De plus, le ministre de la Santé Olivier Veran a annoncé ce mercredi soir le renforcement des mesures sanitaires, dont la fermeture des bars et des restaurants, ainsi que des établissements qui accueillent du public, s'il n'y a pas de protocole spécifique. Une décision qui vaut également pour la Guadeloupe. Mais comment réagissent les Marseillais à cette annonce ?



