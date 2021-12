VIDÉO - Fêtes de fin d’année : 5 conseils pour aider à la digestion après les agapes de Noël

Mode d’emploi : après avoir lavé et coupé une pomme de terre de taille généreuse, laissez-la tremper toute la nuit dans un quart de litre d’eau légèrement salée. Le lendemain, retirez les pommes de terre. Il n’y a plus qu’à assaisonner la mixture d’un filet de jus de citron et/ou de miel. Le tout se boit à jeun.

Ce conseil de grand-mère 100% naturel est livré par Corinne Lalo et Michèle Bontemps dans Se soigner sans médicaments de A à Z. "L’eau de patate aide à éliminer à la fois les toxines et l’acidité de l’organisme", affirment ainsi les auteures. Seul bémol : la préparation nécessite de s’y prendre un peu en avance.

Si vous n’êtes pas trop remède de grand-mère, voici une recette un peu plus classique. Cette infusion vous fera le plus grand bien en cas de somnolence ou si vous vous sentez lourd. Pour la préparer, il suffit de verser une goutte d’huile essentielle de menthe poivrée dans un grand verre d’eau bien frais.

Certains condiments ont des vertus insoupçonnées. C’est le cas du poivre de Cayenne qui, en plus de relever vos viandes ou vos légumes, ouvre l’appétit et stimule la digestion. Même chose pour la cannelle qui ajoutera une note exotique à vos desserts.

Après un bon repas, rien de mieux qu’un massage en mouvements circulaires, dans le sens des aiguilles d’une montre, pour détendre les muscles abdominaux et stimuler le transit intestinal. Et s’il est associé à une huile essentielle, ses effets seront décuplés.

Après un repas riche et arrosé, vous hésitez entre une bonne sieste et une promenade ? La seconde serait une meilleure option pour votre estomac. Ainsi, une étude américaine montre qu’une marche d’une heure permet de diviser par deux son temps d’action. Et nul besoin de courir ou de marcher à vive allure pour obtenir ces bénéfices. De plus, une étude néozélandaise a révélé qu’une promenade d’au moins 10 minutes juste après le dîner était des plus efficaces pour faire baisser sa glycémie (son taux de sucre dans le sang).

"Quand l’appétit va, tout va", disent si bien Astérix et Obélix. Il en va de même pour la digestion.