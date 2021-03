Crise sanitaire : le témoignage bouleversant de Mathilde, qui s'est réfugiée dans l'alcool

Assise sur son lit d’hôpital, Mathilde se confie à nos confrères de TF1. L'ancienne cuisinière rembobine son histoire. Plus précisément, au 17 mars 2020. Une date marquante pour tout le pays qui est pour la première fois mis sous cloche. À défaut d’éradiquer l’épidémie, le premier confinement bouleverse l’équilibre des Français les plus fragiles. Isolement, crainte de la précarité ou incertitudes, les raisons pour replonger sont multiples. "Je reçois des coups de téléphone, mais ce n’est pas pareil", estime-t-elle. De quelques bières à une bouteille de Muscat, Mathilde plonge dans l’alcoolisme. "J’étais tellement mal que je ne me rendais pas compte", confie-t-elle.

Autour d'elle, plus rien n'a d'importance. "Je ne m’occupe plus de ma maison, plus de moi. Je me laisse complétement aller", avoue Mathilde presque gênée. De son propre aveu, la patiente est prise dans un engrenage. Elle ne se voit pas dégringoler. Au mois de juin, son fils décide de tirer la sonnette d’alarme. "Je n’étais pas présentable quand il venait me voir… Un jour il m’a dit : 'ça suffit maman, viens, je t’emmène'", raconte Mathilde. Trois mois plus tard, elle sort de sa cure de désintoxication. Elle ne boit plus une seule goutte d'alcool. À l'époque, nous sommes au mois d'août et la crise sanitaire semble s'éloigner. Plus pour longtemps.