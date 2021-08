Fin du masque en extérieur : "On n'a pas arrêté la ceinture quand on a développé l'airbag", juge le Pr Pialoux

Dès lors, le Pr Pialoux appelle à respecter les gestes barrières... et à porter le masque, même en extérieur. Car selon lui, la fin du port du masque dans l'espace public a été "une erreur". "Il faut une prévention combinée, on n'a pas arrêté la ceinture de sécurité quand on a installé l'airbag" dans les voitures, compare-t-il. "Il ne faut pas remplacer un outil de prévention par un autre. En période de guerre, il faut utiliser tous les outils disponibles et associer plusieurs mesures."

Parmi elles, la vaccination. Selon les données datées du 2 août, plus de 42 millions de Français ont reçu au moins une dose (soit 63,6% de la population totale), et plus de la moitié (53%) ont terminé leur cycle vaccinal. Insuffisant pour le Pr Pialoux, notamment dans les tranches d'âge les plus élevées. "Il reste environ un million de plus de 75 ans non vaccinés", prévient l'infectiologue, "nous n'allons pas pouvoir éviter cette vague" à l'hôpital. "Et beaucoup de personnes très fragiles sont encore non protégées."