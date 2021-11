Reprise de l'épidémie : ce que disent les chiffres

L'épidémie repart dans presque tous les départements français. Treize d'entre eux ont, depuis cette semaine, un taux d'incidence supérieur à 100. Il n'y a encore rien de comparable avec les vagues de l'hiver dernier ou de cet été, mais la hausse de l'épidémie est constante depuis un mois, plus 40% la semaine dernière. Et cette reprise se traduit par quelques hospitalisations encore rares comme à Melun en Seine-et-Marne.

Au niveau national, la hausse est très légère. 1 104 patients sont actuellement en soins critiques en France, mais l'enjeu est de résister à la vague épidémique qui se profile à nos frontières. L'Europe est l'épicentre de l'épidémie. L'Est et le centre du Vieux continent sont surtout les plus touchés. Certains hôpitaux allemands sont déjà saturés. Ce service de réanimation à Dresde est plein. Le nombre de patients Covid double tous les dix à quinze jours. La Saxe conjugue le taux d'incidence le plus élevé d'Allemagne et celui de vaccination le plus faible, 57%.