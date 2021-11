Reprise de l’épidémie : ces chiffres qui inquiètent

"C'est une trajectoire qui, en effet, est en train de prendre une allure exponentielle .Elle est un peu attendue dans la mesure où on a eu un relâchement important de mesures barrières. On a eu également la réouverture des écoles à la rentrée des vacances de Toussaint, un week-end assez chargé et assez long, donc des conditions qui favorisent la reprise active de la circulation de virus", explique Pr Philippe Amouyel, épidémiologiste, professeur de santé publique au CHU de Lille (Nord). Ce variant Delta est trois fois plus contagieux que celui qui circulait l'hiver dernier.